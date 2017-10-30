​Бывший официальный представитель РПЦ проклял всех россиян, связанных с фильмом «Матильда»

Бывший официальный представитель РПЦ протоирей Всеволод Чаплин записал видеообращение для своего YouTube канала, в котором проклял всех, кто связан с фильмом «Матильда».

«Проклятие божие да падет на всех нас, на наш народ, который это кощунство не остановил и допустил. Пусть ваш наглый и самодовольный смех сменится горькими слезами, пусть ваши киношные наряды сменятся трауром», — заявил Чаплин.

Он также заявил, что «проклятие божие» падет на тех, кто снял и продвинул фильм, а также на всех, «кто одобрил его распространение по всей стране».

Напомним, что «Матильда» вышла в прокат 26 октября, несмотря на многочисленные протесты депутата Госдумы Натальи Поклонской, православных активистов и представителей РПЦ.