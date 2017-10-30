В Тюменской области за год открылось три индустриальных парка

Тюменская область продолжает развивать систему индустриальных парков. В течении года было открыто уже три парка, а в следующем году планируется четвертый, агроиндустриальный.

Первым из них заработал индустриальный парк «Боровский», в котором уже начали строительство своих объектов несколько компаний, в их числе - «Ягоды-Плюс», СибБурМаш, «Рост Гриб». В ближайшие два года также свое нефтехимическое производство должно запустить белгородская компания «Петрохим». На данный момент восемь инвесторов собираются развивать свои проекты на территории парка, общая сумма инвестиций должна составить 1,5 миллиарда рублей.

Следующим открылся индустриальный парк «Богандинский», ориентированный на крупные фармацевтические и биотехнологические предприятия. Здесь уже начали строительство объектов три инвестора, а общий объем инвестиций должен составить 12 миллиардов рублей.

В конце сентября в Тюмени открылся третий индустриальный парк, последний в этом году. Он находится на бывшей территории деревообрабатывающего предприятия ДСК-500. Теперь это крупный логистический центр, что выглядит оправданным, учитывая выгодное географическое положение Тюменской области. Несмотря на то, что индустриальный парк открылся совсем недавно, там уже появился первый инвестор. Им стала компании X5 Retail Group (торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»).

В следующем году, в области откроется агроиндустриальный парк «Ишимский». Он должен стать одним из первых подобных проектов в России, пока еще даже не сформировались механизмы работы таких парков. В первую очередь, «Ишимский» станет крупным центром по переработке пшеницы.