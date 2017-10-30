В Барселоне прошел марш за сохранение единства Испании, в котором приняли участие около 300 тыс. человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на газету ElPais.

Организаторы акции оценивают число пришедших в 1,1 млн.

Напомним, что в минувшую пятницу премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном. При этом Пучдемон отказался признавать решение властей Испании и призвал жителей автономии «мирным способом» защищать независимость Каталонии.