Уклонист из Покачей попался. И штраф заплатит, и в армию пойдет

Накануне Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении уклониста из Покачей. В суде установлено, что 24-летний житель Покачей, не имея законных оснований для освобождения от военной службы и оснований для отсрочки от призыва, получив повестку, решил просто не приходить в военкомат в назначенный день.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа. А в армию он в итоге пойдет.