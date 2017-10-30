В СурГПУ соберутся молодые педагоги

В Сургутском государственном педагогическом университете 1 ноября пройдёт второй форум «Молодой педагог и вызовы времени». В работе форума примут участие молодые учителя и магистранты педагогических вузов. Планируется, что на мероприятие приедет более ста человек.

Основными вопросами форума станут проблемы молодого учителя в условиях современной школы, а также специфика работы с детьми с особыми образовательными потребностями. На форуме будут также работать круглые столы по темам выявление и поддержка одаренных детей, взаимодействие с родителями в школах, образовательный процесс в условиях инклюзивного образования и другие.

Форум пройдёт в третьем корпусе СурГПУ (ул. Артема, 9) Начало в 12.00. Подробная информации по телефонам 35-78-43 или 36-31-66.