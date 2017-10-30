В Еврокомиссии обсуждают отмену перехода на летнее время

В Еврокомиссии началось обсуждение отмены перехода на летнее время, сообщает «Эхо Москвы».

Вопрос целесообразности такого шага сейчас проходит экспертную оценку. При этом в Брюсселе изучают, насколько востребована отмена летнего времени.

Отметим, что жители многих стран нередко жалуются на изменения дневных ритмов. Например, немцы говорят о нехватке сна при переходе на летнее время.

Официальные выводы или решения появятся только после экспертной оценки собранной информации.

«Еврокомиссия уже проверяет, насколько востребована отмена летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung

Напомним, что ранее отказаться от перехода на летнее время в Евросоюзе предложил комитет парламента Финляндии. В России смена летнего и зимнего времени прекращена в 2011 году.