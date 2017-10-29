Минфин: курс рубля не потерпит существенных изменений до конца 2017 года

Курс рубля не потерпит существенных изменений до конца текущего года. Об этом заявил, министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает «ТАСС».
«Мы не планируем сильного изменения курса рубля, который сложился вот за последние месяцы в текущем году. Ожидаем, что такие же параметры будут и в конце года», – сказал он.
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