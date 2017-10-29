​В Столице Германии объявлен режим ЧС из-за урагана «Герварт»

В Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт», сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение пожарной службы Берлина.
В связи с ураганом частично прекращено железнодорожное сообщение. Ограничения коснулись Берлина, Гамбурга и еще шести федеральных земель.
На улицах сильный ветер валит деревья и срывает рекламные щиты. В некоторых районах перекрыты автострады, прервано электроснабжение.
Сообщений о погибших и раненых пока что нет.
Что такое блокчейн и кто такие майнеры? Иван Мараховка, технический директор проекта Neironix, 31 октября в 11.00