​В Столице Германии объявлен режим ЧС из-за урагана «Герварт»

В Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Герварт», сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение пожарной службы Берлина.

В связи с ураганом частично прекращено железнодорожное сообщение. Ограничения коснулись Берлина, Гамбурга и еще шести федеральных земель.

На улицах сильный ветер валит деревья и срывает рекламные щиты. В некоторых районах перекрыты автострады, прервано электроснабжение.

Сообщений о погибших и раненых пока что нет.