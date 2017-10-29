Минобороны опубликовало видео, на котором отображены все возможности нового истребителя СУ-30СМ // ВИДЕО

Министерство обороны опубликовали видеозапись, на которой отображены все возможности нового двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщают «Ведомости».

Новые истребители способны наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям, при этом в независимости от времени суток и погодных условий. Новые самолеты позволят пилотам выполнять самые сложные фигуры одиночного и группового пилотажа, такие как «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова».

Видео с YouTube-канала "Минобороны России"

«Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5000 км», — сказали в пресс-службе ЗВО.