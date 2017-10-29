Путин и Медведев поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщают «Ведомости».

«Автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью отечественной экономики, играет огромную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала страны, в развитии межрегиональных и международных связей. И конечно, от его надежного, бесперебойного функционирования во многом зависит качество жизни людей», — отметил Путин.

«Ваша работа — особая. От вас, без преувеличения, зависит здоровье людей, которые доверяют вам самое дорогое — свою жизнь. Благодаря вам миллионы тонн грузов доставляются по самым разным адресам в любые регионы. На заводы и фабрики, в больницы и аптеки, школы и детские сады. И конечно, от вашего профессионализма прямо зависит развитие промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства. Фактически — работа всей экономики», — говорится в поздравительной телеграмме Медведева.