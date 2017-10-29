Сотрудника apple уволили за то, что его дочь сделала видеообзор ещё не поступившего в продажу iPhone X // ВИДЕО

Компания Apple уволила своего сотрудника, чья дочь выложила видео обзор еще не поступившего в продажу iPhone X. Об этом Брук Амелия Питерсон рассказала в новом видео, сообщает «Meduza».

Отец девушки был уволен за нарушение правила Apple, которое запрещает показывать новые устройства до их выхода. Ранее в своем первом видео Брук Амелия Питерсон показала новый iPhoneX и некоторые приложения. Отметим, что на видео были видны приватные QR-коды, присвоенные сотруднику Apple. Видео было удалено с youtube, однако его запись можно найти на Reddit.