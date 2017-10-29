​Северная Корея начала подготовку к войне? В стране прошли массовые учения по эвакуации населения

В Северной Кореи прошли массовые учения по эвакуации населения, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на DailyMail.

Тренировки проходили в течении недели, однако, столица КНДР Пхеньян в них не участвовала. Также во время учений производили отключение света в ночное время, чтобы «не подсвечивать цель противника».

Отметим, что противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны.