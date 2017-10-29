​После совещания в Сургуте глава следственного комитета России уволил подчинённого

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Сургуте совещание, после которого уволил одного из подчиненных, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на сообщение пресс-службы СК РФ.

Совещание проводилось по факту аварии в поселке Перегребное Октябрьского района, которая произошла 29 сентября. В тот день в ДТП участвовал автомобиль УАЗ, которым управлял сотрудник ГИБДД, и мотоцикл под управлением 15-летнего подростка. Юноша погиб.

После совещания Александр Бастрыкин уволил замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ХМАО.

«Законность действий полицейских будет проверяться в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал от следствия повторно ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому в гибели подростка меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СК РФ.