​18 ноября в Ханты-Мансийске пройдет научно-практическая конференция «Нравственные ценности и будущее человечества»

Программа Чтений включает в себя работу следующих направлений:
- «Духовное и нравственное в воспитании и образовании»;
- «Нравственные ориентиры в молодежной среде»;
- «Роль СМИ в формировании нравственного облика гражданина»;
- «Семья – школа воспитания нравственности».
Отметим, что также пройдут круглые столы по программе «Социокультурные истоки». Открытие Чтений состоится в Большом зале КТЦ «Югра-Классик» ул. Мира 22.
Заявку на участие в концерении можно оптарвить до 11 ноября на e-mail: 4teniaxme@mail.ru. Более подробно читайте на официальном сайте Ханты-Мансийской Епархии.
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