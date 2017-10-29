​Подведены итоги XVII окружного смотр-конкурса работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения

Конкурс проводился с февраля по октябрь 2017 года с целью выявления и распространения лучшего опыта работы общедоступных библиотек Югры по экологическому просвещению населения.

Отмечается, что поступило 20 конкурсных работ. Победителям были вручены диплом и наградные статуэтки в четырех номинациях: