​Подведены итоги XVII окружного смотр-конкурса работы общедоступных библиотек по экологическому просвещению населения

Конкурс проводился с февраля по октябрь 2017 года с целью выявления и распространения лучшего опыта работы общедоступных библиотек Югры по экологическому просвещению населения.
Отмечается, что поступило 20 конкурсных работ. Победителям были вручены диплом и наградные статуэтки в четырех номинациях:
- В номинации «Центральные районные и городские библиотеки» победила центральная городская библиотека имени А. И. Харизовой Югорска.
- В номинации «Детские муниципальные библиотеки» первой стала Белоярская детская библиотека.
- В номинации « Муниципальные филиалы городских библиотек» "холото" завоевала городская библиотека № 2 Лянтора.
- В номинации « Сельские и поселковые библиотеки» лидером названа Салымская поселенческая модельная библиотек № 1.
Что такое блокчейн и кто такие майнеры? Иван Мараховка, технический директор проекта Neironix, 31 октября в 11.00