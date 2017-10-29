​30 октября завершится прием заявок на конкурс поэтических произведений «Магия творчества»

К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные авторы поэтических произведений, проживающие в Югре. Категории участников:

Дети и подростки – 10-14 лет;

Молодежь – 15-35 лет;

Старшая возрастная группа – 36 лет и старше.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить анкету участника на E-mail: iao@to-kultura.ru с отметкой «на поэтический конкурс». Более подробно можно ознакомится на официальном сайте АУ «Окружной Дом народного творчества».

По всем вопросам обращаться по телефону 8 (3467) 33-53-95 Филипчук Дмитрий Васильевич, ведущий специалист информационно-аналитического отдела Окружного Дома народного творчества.