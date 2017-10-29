Во время осенних каникул для школьников Ханты-Мансийска проведут музейные занятия

Школьники Ханты-Мансийска, их родители и педагоги во время осенних каникул смогут посетить музейные занятия, которые проведут Музей геологии, нефти и газа.

Таким образом, в игровой форме ребята узнают всё о главном минерале в жизни человека – воде: «как правильно его использовать, какими уникальными свойствами он обладает. История возникновения Земли, основы геологии, закон Архимеда станут понятными и интересными, благодаря интригующим экспериментам».

Также у участников будет возможность «похимичить» в «Музейной лабаратории», там научат проводить зрелищные и безопасные опыты.