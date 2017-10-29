​«Дыра» в капитале крупного югорского банка может значительно вырасти

«Дыра» в капитале банка «Югра» может вырасти больше чем в полтора раза, сообщает «РБК Тюмень».

Ранее называлась сумма в размере 86 млрд рублей, сейчас она может вырасти до 135 млрд рублей. По данным первого зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, на данный момент временная администрация продолжает проводить оценку активов.

На 28 июля 2017 года «дыра» в капитале оценивалась в 2,04 млрд рублей, на 8 сентября — в 86,09 млрд рублей.

Центрбанк подчеркнул, что в ходе проверок у банка были выявлены многочисленные нарушения, а также наличие у «Югры» «серьезных проблем с качеством активов и капитала».

Напомним, что Банк России ввел временную администрацию в «Югре» 10 июля 2017 года, после чего отозвал лицензию у банка.