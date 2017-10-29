Forbes: Основатель Amazon вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира, сообщают «Ведомости». Первую строчу в рейтинге занял основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценили в $93,1 миллиарда.
На второй позиции основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $89,9 млрд. Замыкает тройку богатейших людей мира инвестор Уоррен Баффетт ($80,6 млрд).
Владелец бренда Zara Амансио Ортега сместился с первого на четвертое место с состоянием $77,9 миллиарда. На пятой позиции создатель Facebook Марк Цукерберг с $73,8 миллиарда.
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