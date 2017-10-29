«Первый канал» получит от государства 3 млрд рублей

Госдума внесла поправки в закон «О федеральном бюджете на 2017г и и плановый период 2018 и 2019 гг.», сообщает «РБК».

Согласно поправкам, изменения предусматривают выделение «Первому каналу» 3 млрд рублей. В документе отмечается, что средства пойдут «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей». Помимо этого также отмечается, что данная субсидия направлена на возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности» «Первого канала».