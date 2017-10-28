В Солнечном пройдет открытый турнир по кикбоксингу на призы главы Сургутского района

4 ноября в Центре спортивной подготовки «Атлант» Солнечного пройдет открытый турнир по кикбоксингу по дисциплинам «фулл-контакт» и «К-1» на призы главы Сургутского района, приуроченный ко «Дню народного единства».
Организатор турнира — Региональная общественная организация «Федерация кикбоксинга ХМАО-Югры» и Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №2».
В боях примут участие спортсмены из Сургута, Нижневартовска, Сургутского района — чемпионы мира, Европы, России и округа.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 89128163747
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