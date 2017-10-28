Исследователи выяснили, чем занимаются россияне в интернете

Согласно исследованию GfK «Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году», россияне чаще всего проводят время в соцсетях — 32 процента всего своего онлайн-времени, или почти 20 часов в месяц.

Более пяти часов в месяц граждане проводят на сайтах и в приложениях, посвященных покупкам. На коммуникации приходится 11 процентов (чуть больше семи часов). На получение информации, в том числе чтение новостей — десять процентов, а на игры — семь процентов.