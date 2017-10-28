​Сургутян приглашают на мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий

30 октября в 12 часов Сургутская городская общественная организация лиц, пострадавших от политических репрессий «Наша память» проведет мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.
Акция пройдет на территории бывшего рыбокомбината, возле строящегося памятника жертвам политических репрессий.
Общественная организация приглашает всех желающих принять участие в памятном мероприятии.
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