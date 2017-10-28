​Бухгалтеры и юристы в России вскоре окажутся без работы

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов рассказал, какое число россиян в скором времени могут оказаться без работы. В основном это специалисты различных областей, которых уже сейчас способны заменить развивающиеся информационные технологии.

Три миллиона человек, в первую очередь — административные работники, бухгалтеры и юристы, могут оказаться невостребованными на рынке труда.

В зоне риска оказались женщины в возрасте 45-55 лет. Именно у этой категории специалистов наблюдается нехватка необходимых сегодня образовательных навыков.