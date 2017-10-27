Будущее частной медицины обсудили в Сургуте

Сегодня в Сургутской филармонии прошел круглый стол Общественной палаты Югры, на котором участники обсудили будущее частной медицины и роли в ее развитии общественных объединений. Заседание открывали заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин и заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова. Участниками круглого стола стали представители частных клиник, Торгово-промышленных палат и чиновники округа.

Как рассказала «НГ» Ольга Сидорова, сейчас в самом разгаре идет процесс создания общественных объединений частных медицинских организация.

«Сейчас в округе есть уже три общественных объединения частных клиник. Одно из них оформлено как юридическое лицо, а два других образовались при Торгово-промышленных палатах Нижневартовска и Сургута. – рассказывает Ольга Сидорова. - Среди главных тем круглого стола – создание необходимых условий для развития частной медицины в округе и роль профессиональных общественных объединений. Эти темы требуют комплексного похода, поэтому было важно, чтобы в дискуссии участвовали как представители частных клиник, так и чиновники округа. В ходе встречи стало ясно, что такие общественные объединения способствуют развитию отрасли и необходимо создавать условия для работы этих организаций в Югре».