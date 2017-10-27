​В Сургуте на прибрежной территории Оби наводят порядок

В районе ул. Югорский тракт, объездная дорога г. Сургута, были обнаружены два земельных участка, на которых были складированы отработанные автомобильные шины, сообщает Зеленый Фронт Югра.

Также был подтвержден факт использования части водного объекта р. Обь находящегося напротив строения по ул. Речная, 61, путем складирования строительных отходов.

Адменистрация города сообщила, что автомобильные шины были собраны и вывезены в полном объеме.

«От отработанных автомобильных шин земельные участки вблизи Оби очистили. Материалы обследования, в части складирования строительных отходов поперек реки, Администрация и Природнадзор Югры перенаправили в Росприроднадзор для принятия мер. Надеемся, что в скором времени Управление Росприроднадзора по ХМАО - Югре примет действенные меры по очистке р. Обь от строительных отходов», – заявил Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.