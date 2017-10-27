​Мы добрые. Россия отсрочит возврат долга Венесуэлы (если он вообще произойдет)

Россия готова отсрочить возврат долга Венесуэлы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Речь идет о займе в $2,84 млрд, пишет Газета.ру.

Как сообщил министр, на первом этапе Венесуэла получит льготные условия возврата, а основная сумма будет перенесена на второй этап. Стоит отметить, что эта страна-партнер России за последние три года потеряла 27 процентов ВВП, и там в течение нескольких месяцев шли гражданские беспорядки.

Российский бюджет уже недополучил 53 млрд рублей из-за того, что Венесуэла не может заплатить по своим долгам. Всего же объем долгов этой страны перед Россией составляет порядка 170 млрд рублей и сопоставим с дефицитом, например, Пенсионного фонда за 2017 год.