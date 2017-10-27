​В 3 сургутских отделениях почты России появится видеонаблюдение для контроля работы

Филиал Почты России в Югре приступил к внедрению видеонаблюдения посредством установки IP-камер внутри отделений связи. Заместитель директора по информационным технологиям УФПС ХМАО-Югры Максим Шварц заявил, что такая система позволит контролировать работу отделения связи и уровень клиентского потока в режиме реального времени.

«С помощью видеонаблюдения мы решаем сразу несколько задач, – поясняет Шварц. – Это и обеспечение полной безопасности сотрудников, клиентов и почтовых отправлений. Это и оптимизация производства. Вдобавок, спорные моменты в деятельности почтовой службы теперь можно будет решать с помощью видеосвидетельств».

Отметим, что камеры также будут установлены в одном отделении Хант-Мансийска и в 1 отделении Нижневартовска.