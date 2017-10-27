​Такая корова нужна! В Тюменскую область придет крупный вьетнамский производитель молока

Накануне, 26 октября, завершился трехдневный визит крупного инвестора в Тюменскую область – в регионе побывали представители компании «TH true milk», которая занимает второе место на молочном рынке Вьетнама. Их интересует строительство комплексов молочного животноводства и завода по переработке молока, а заместитель губернатора области Вадим Шумков показал им отличные места для подобной работы в Сорокинском и Сладовском районах. Как сообщает пресс-служба губернатора, переговоры продолжатся и официальное соглашение с вьетнамцами может быть заключено уже к концу 2017 года.

Обсуждаемый проект очень крут по своим масштабам: «TH true milk» хочет построить в Тюменской области четыре молочно-товарных комплекса, где будет около 24 тысяч дойных коров и более тысячи рабочих мест. Это крайне амбициозный проект даже в рамках такого крупного инвестора – во Вьетнаме у него около 45 тысяч коров и производство на 500 тонн молока в сутки. Кроме того, компания занимается выращиванием овощей и фруктов, а также молочными и комбикормовыми заводами.

Ранее, в 2016 году, TH Group зашла со своими инвестпроектами в Калужскую и Московскую области – там объем вложений составил $800 млн. А вообще эта вьетнамская компания планирует инвестировать в Россию $2,7 млрд за десять лет – вероятно, что часть этих немалых денег будут успешно вложены в Тюменскую область.

Компания TH Group была создана в 2009 году. Ее выручка составляет $1,2 млрд. Бренд «TH true milk» создан для производства продукции без сухого молока.

Напомним, что Тюменская область активно привлекает инвестиции в промышленность и агропромышленный комплекс. Еще десять лет назад доля этих секторов в экономике региона составляла 9 процентов, а сейчас – почти 40 процентов.