​Mail.ru зарегистрировала рекордный рост выручку за пять лет

Выручка Mail.ru Group выросла на 39,1 процента до 13,6 млрд руб. в III квартале, как отмечает сама компания это рекордный рост, сообщают «Ведомости».

«Как и ранее, наиболее активно растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, от видео и мобильной рекламы. При этом перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, в особенности мобильной, продолжается», – говорится в сообщении Mail.ru Group.

При этом отмечается и выручка от MMO-игр, она выросла на 82,8 процента до 4,4 млрд руб.