Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, обвиняемая по делу о хищении средств, выделенных «Седьмой студии», отправлена под домашний арест до 26 декабря, сообщает «ТАСС».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой Апфельбаум меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 декабря», – огласил решение судья Артур Карпов. При этом отмечается, что ей запрещены прогулки, о которых просила её защита.

Следствие подчеркивает, что в конце мая Апфельбаум связывалась как минимум с двумя обвиняемыми по делу «Седьмой студии» — продюсером Екатериной Вороновой и бывшим гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским.