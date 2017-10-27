Медведев подписал постановление, которое расширило продуктовое эмбарго

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно котором вводятся корректировки в перечень продукции, запрещенной к ввозу в страну, сообщают «Ведомости».

Таким образом, вводится заперт на ввоз в страну некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне.

Отмечается, что на данный момент расширен перечень продукции, которая была запрещена к ввозу ранее, в частности в него вошли живые свиньи, пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свиной жир и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, не приготовленные каким-либо способом.