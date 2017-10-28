​Сургутские полицейские ловят мигрантов и владельцев «резиновых» квартир

На территории Сургута проходит оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению нарушений миграционного учета. Полицейские проверяют иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на территории России, и отрабатывают «резиновые адреса».

В четверг стражи правопорядка поймали женщину 1953 года рождения, которая зарегистрировала у себя семь иностранцев. За фиктивную постановку на учет иностранных граждан сургутянка может лишиться свободы на три года.

Сургутские полицейские просят жителей города, которым известны факты нарушения миграционного законодательства, сообщать о них в полицию по телефонам дежурных частей: 76-13-11; 76-11-11; 76-12-12; 76-13-13, а также на телефон доверия 02 или 020.