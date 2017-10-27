​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против российских компаний

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США против российских компаний это «отголосками враждебных проявлений», сообщает «ТАСС».

«В любом случае это отголоски недружественных проявлений, а точнее - даже враждебных проявлений в отношении нашей страны», – заявил Песков и подчеркнул, что в Москве следят за информацией о санкциях «самым пристальным образом».

Песков также обратил внимание на тот факт, что «пока нельзя сказать, что США согласовали [новые санкции], есть публикация, в которой утверждается, что кем-то согласованы, есть некий список [российских компаний], который опубликован, и он дальше пошел по инстанциям». «Это публикации, вызывающие обеспокоенность, но надо изучить решение, если и когда оно будет формализовано, после этого уже давать какие-то оценки», – сказал представитель Кремля.