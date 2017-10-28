Минфин сообщил, что россиянам лучше покупать готовое жилье

Глава Минфина РФ Антон Силуанов советует гражданам покупать готовое жилье, а не вкладываться в долевое строительство, сообщает РИА Новости.

«Гражданам более правильно и более надежно покупать квартиры в готовых, построенных домах, а не вкладываться на этапе долевого строительства с непонятными последствиями», — сказал Силуанов на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

Напомним, на совещании в эту среду Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос постепенного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования.