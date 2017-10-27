​За шесть тысяч украденных рублей сургутянин сядет на пять лет

К полицейским обратилась женщина 1982 года рождения, которая сообщила, что у нее украли банковскую карту.

Сотрудники полиции установили, что 21 октября в квартире потерпевшей при распитии алкоголя неизвестный тайно похитил банковскую карту, с которой снял шесть тысяч рублей. Стражи правопорядка задержали подозреваемого 1994 года рождения. Парень пояснил, что пин-код банковской карты он запомнил, когда заявительница озвучила его своему мужа перед походом в магазин.

Теперь он может попасть за решетку на пять лет.