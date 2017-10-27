Белоярец перечислил на счет мошенников 36 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от жителя Белого Яра, мужчины 1966 года рождения о том, что с его банковской карты списано 36 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что на мобильный потерпевшего позвонила женщина, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она сообщила, что мужчине хотят перевести накопившиеся деньги, но для этого необходимо назвать данные его банковской карты. Мужчина назвал номер и трехзначный код, расположенный на оборотной стороне. Затем потерпевшему стали поступать СМСки с кодами, которые он называл мошенникам. В итоге с карты несколькими операциями были списаны все денежные средства в сумме 36 тысяч рублей.

На этом мошенники не остановились, они попросили мужчину пройти к банкомату, якобы для того, чтобы перечислить еще некоторую сумму на карту другого банка. Несмотря на то, что мужчина уже подозревал, что с ним разговаривают мошенники и даже заранее снял денежные средства с карты, он подошел к банкомату и начал производить действия, которые указывали ему злоумышленники по телефону. Установленное суточное ограничение по расходу денежных средств на карте не позволило мошенникам завладеть деньгами потерпевшего на карте другого банка.