Центральный банк России снизил ключевую ставку до 8,25 процентов годовых. Это уже пятое снижение за год

Советом директоров Банка России было принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25% годовых, сообщает «ТАСС» со ссылкой на сообщение регулятора.
Инфляций остается вблизи 4 процентов. Регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.
Ранее 15сентября, ЦБ РФснизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 8,5 процента с 9 процентов
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