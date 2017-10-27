​Сургутская неделя. Кто приплыл, кто приехал

Случилось ужасное: первый и единственный частный сургутский институт «Планета» может закрыться. Вот это новость, да? Потому что все думали, что он уже года три как закрылся, а он, несмотря на все препоны, все еще существовал, но Рособр­надзор на минувшей неделе еще раз запретил институту набирать студентов. Ну, что делать? Рассчитывать на государственную систему образования. Частникам в России нелегко.

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Совсем нелегко тем частникам в Сургуте, которые взялись исполнить контракт с городом на социальные объекты. Тут дела очень плохи: известная в городе строительная компания «СОК», которая строит долгожданный 50-мет­ровый бассейн, уже вот-вот сама приплывет. Городские чиновники не стесняются говорить, что она может обанкротиться, а в бизнес-среде ходят слухи, что внешний управляющий уже считай бывшего «СОКа» вошел в свои права. А ведь совсем недавно, при другом заместителе главы по строительству у этой компании все было хорошо — муниципальные подряды, почти выкупаемое здание за 800 бюджетных миллионов и другие блага. Сейчас же мир перевернулся: никак не сдающийся бассейн, силовики, изымающие документы по предыдущим стройкам, и другие проблемы.

Более того, почти в том же финансовом состоянии — еще один подрядчик муниципальных объектов (детских садов «Семицветик» и «Аленький цветочек») «Запсибэнергострой». Как бы с такими невеселыми итогами мы не получили новых, скажем так, импортных подрядчиков, у которых с администрацией совершенно точно все будет хорошо.

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На фоне закрытий и банкротств, которые замаячили на карте Сургута на неделе, монолитной и неприступной скалой смотрится «Агентство воздушных сообщений», которое в очередной раз выстояло в попытке сдвинуть его с места, а офисы — продать каким-нибудь менее долговечным коммерсантам. Вы не поверите, но оно все еще приносит прибыль в бюджет и, судя по всему, вызывает исключительно ностальгические чувства у всех депутатов и даже части чиновников. Возможный срок его переезда — 2019 год, но не факт, что и этот срок не сдвинется.

Вообще мне кажется, что день, когда сургутянин скажет: «Давай встретимся в центре, на БЫВШЕМ агентстве», станет трагическим для города. Можно сделать там кафе или музей, или ферму для майнинга криптомуксуна, но непременно оставить название места. Как-никак, наш культурный код и традиция.

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А вот другая традиция и культурный код города — розовые «поросячьи» заборчики, которые усилиями нынешней администрации попытались стать темно-зелеными, может окончательно кануть в Лету. Все дело в новых правилах благоустройства Сургута, разработанных администрацией по следам неких перемен в федеральном законодательстве. И в этих правилах сказано, что несчастные заборчики должны быть «нейтрального цвета», то есть серого или черного.

Наверное, это правильно. Зачем давать людям лишние надежды на какое-то яркое будущее, цинично и лицемерно раскрашивая заборы в цвета, отличающиеся по гамме от грязи или асфальта? Но это еще не все. В этих правилах, например, указано, сколько должно быть деревьев на квадратный метр городской территории, причем с формулировкой «не больше». То есть чиновник должен пройти по парку, измерить его площадь, потом пересчитать деревья и, если их оказалось больше, чем указано в нормативе, нещадно вырубить лишние. Может, так и случилось с бедными дубами и липами в ботаническом саду СурГУ?

На самом деле я тут опять утрирую. Прочитав новые правила благоустройства, сургутские депутаты познали столько несуразицы и ужаса, что впали в глубокое желание перенести принятие этого документа на как-нибудь потом. Это не гарантирует сохранность деревьев в ботаническом саду, но хотя бы откладывает на неопределенный срок участь заборчиков.

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Зато с одной проблемой Сургута — дорогами — на этой неделе наступила полная определенность (жаль, с другой проблемой все еще не очень ясно). Итак, целая академия, а точнее Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, занималась вопросом, откуда в Сургуте берутся колеи на дорогах. И вот результат: все дело в шипованной резине и «воздействии металлических частиц». Насчет этих частиц не очень понятно — то ли они в составе зимних шин, то ли как-то отдельно корябают дороги, но суть ясна, и ее резюмировал глава города: «К сожалению, с этими факторами никак бороться не удастся».

Остается одно: срочно передать результаты исследований на Аляску, в Скандинавию и Канаду. Они-то там не в курсе, что все так плохо, и до сих пор по хорошим дорогам ездят.