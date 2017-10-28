​На территории округа постепенно расселяют балки

Балки и иные строения, приспособленные для проживания, постепенно расселяются на территории всего округа. Так, например, в Нижневартовском районе, Покачах, Радужном и Югорске проблема почти решена — до конца этого года времянки будут снесены, а люди переселены в благоустроенное жилье. По планам, к 2020 году в округе не должно остаться балочных городков.