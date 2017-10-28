​В тройку лучших историков России вошла учительница из Нижневартовска

Призером II Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации» стала учитель истории нижневартовской общеобразовательной школы №2 «Многопрофильная» Ирина Конышева. Она заняла третье место.

Конкурс организован фондом «История Отечества», заявки на участие подали тысячи учителей всех регионов страны.

Все задания конкурса в этом году были связаны с выработкой творческих подходов к преподаванию истории Великой российской революции. Вартовчанке досталось задание провести ролевую игру с учениками. За ночь учительница придумала сценарий — заседание Государственной Думы накануне революции 1917 года.