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​Сегодня в Нижневартовске начала работу выставка «Экологическое ассорти: вторая жизнь ненужных вещей»

С сегодняшнего дня и по 12 ноября в нижневартовском дворце искусств пройдет VIII городская выставка «Экологическое ассорти: вторая жизнь ненужных вещей».

Авторы, участвующие в выставке, представят горожанам свои работы, выполненные из «отслуживших вещей»: тканей, бумаги, фанеры, соломы, жестяных банок, бутылок, одноразовой посуды и прочего.

Как отмечают организаторы, участие в выставке смогли принять как индивидуальные мастера, так и коллективы. Требования к работам не высокие: не более шести работ на автора, наличие на каждой этикетки с указанием фамилии, имени и отчества, названия работы, перечень используемых материалов и год исполнения. Выставка начнет свою работу 28 октября и продлится до 12 ноября.


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27 октября 2017 в 15:26, просмотров: 660, комментариев: 0


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