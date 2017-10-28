Сургутян сегодня приглашают на лекцию специалиста по искусственному интеллекту

Сегодня в актовом зале гуманитарного корпуса СурГУ в 16.00 пройдет очередное мероприятие проекта «Популярная наука в Сургуте», которую поддерживает Фонд президентских грантов.

Для сургутян со своими лекциями выступит специалист по искусственному интеллекту, создатель шахматной программы SmarThink, создатель портала «XX2 Век» Сергей Марков.

Выступление спикера пойдет по двум темам: «Искусственный интеллект и машинное обучение: прошлое, настоящее и будущее» и «Нейронные сети: с чем их едят?»

После каждой из лекций Маркову можно будет задать любые интересующие вопросы.

На следующий день, 29 сентября в 12.30 Сергей Марков проведет мастер-класс для начинающих популяризаторов науки, а также в неформальной обстановке пообщается со всеми заинтересованными в научно-популярной тематике сургутянами в Интеллектуальном клубе по адресу: ул. Ленина, 35.