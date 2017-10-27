Тюменская Школа программирования набирает последних студентов в 2017 году

В тюменской Школе программирования, открытой в июле этого года в областном Технопарке, завершается последний набор студентов в 2017 году. Слушатели смогут пройти обучение по курсу «Основы Web-разработки». По окончанию обучения лучшие ученики получат возможность трудоустроиться. Входной тест претендентам необходимо заполнить в срок до 27 октября, 28 октября будут подведены итоги. Обучение начнется с 30 октября и будет проходить до конца 2017 года.

Школа программирования была запущена как совместный проект правительства Тюменской области, Агентства инфраструктурного развития и тюменского Технопарка. Проект начала свою работу в IT-коворкинге, открытом в Тюменском технопарке в рамках «InnoWeek-2017». В работе Школы программирования активно участвуют компании, заинтересованные в квалифицированных и обученных кадрах. Участниками Школы могут стать люди с техническим или математическим образованием, успешно прошедшие онлайн-тестирование. Участие в программах Школы бесплатное.