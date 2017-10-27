​Сбербанк информирует о графике работы в праздничные дни

Сургутское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов банка в праздничные и выходные дни в период с 3 по 7 ноября 2017 года.

3 ноября продолжительность работы офисов будет сокращена на один час.

4 ноября с 10:00 до 16:00 будут работать дежурные офисы, расположенные по адресам:

г. Сургут, пр. Ленина, 35;

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46;

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 46, пом.1021;

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 10;

г. Когалым, ул. Молодежная, 18;

г. Нефтеюганск, мкр. 16 А, д. 50;

г. Радужный, мкр. 4, д. д. 14;

г. Лангепас, ул. Комсомольская, 6 Б/1;

г. Мегион, ул. Нефтяников, д.4.

5 ноября с 10:00 до 17:00 в Сургуте будет работать офис Сбербанка по ул. 30 лет Победы, 46.

В понедельник 6 ноября на территории обслуживания Сургутского отделения Сбербанка будет работать 57 дежурных офисов. Уточнить адреса и график работы отделений банка в каждом городе можно по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.

С 7 ноября офисы банка будут работать в обычном режиме. Напомним, что большую часть финансовых операций клиенты банка могут совершить при помощи сервисов дистанционного обслуживания – Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».