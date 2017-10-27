Рябков: «Американцы ведут к тому, чтобы держать в заложниках бизнес-компании... Это проявление политического высокомерия»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, что Россия может минимизировать последствия санкций, сообщает «ТАСС».

Он уверен, что США намерено, ведут к том, чтобы «держать в заложниках» бизнес-компании со всех уголков мира.

«В рамках этого «руководства» (о применении санкций в отношении российских компаний - прим. ТАСС) предусматривается механизм распространения противозаконных американских санкций на компании и организации из третьих стран, которые на совершенно законных основаниях сотрудничают с нашими структурами, включенными в этот список», – отметил он.

«Американцы ведут к тому, чтобы держать в заложниках бизнес-компании, другие структуры со всех уголков мира для того, чтобы усложнить им жизнь, – сказал Рябков. – Это проявление политического высокомерия, граничащего с диктатом и политикой героев американских вестернов, вызывает наше глубокое отторжение».

Рябков подчеркнул, что Россия сумеет компенсировать возможные потери от данных ограничительных мер. «На США свет клином не сошелся, мы будем продолжать собственное развитие во взаимодействии с множеством партнеров по всему миру, – отметил он. – Если американцы себя лишают перспективы нормального взаимодействия в экономической сфере с нами - это их выбор. Мы найдем методики и противоядия, которые позволят минимизировать издержки от этого курса».