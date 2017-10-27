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В США рассекречена часть архивных документов об убийстве Джона Кеннеди

26 октября в США рассекречена часть архивных документов об убийстве Джона Кеннеди, сообщает «Meduza».

В сеть попало около 2800 документов, однако рассекречивание остальной части архива приостановлено президентом США Дональдом Трампом. Он пояснил, что публикация всего архива могла бы «нанести непоправимый ущерб национальной безопасности». «У меня не было выбора», — подчеркнул он.

Оставшаяся засекреченная часть архива будет повторно проверена для того, чтобы принять окончательное решение о ее публикации.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 106, комментариев: 0


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