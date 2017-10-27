Тюменские инноваторы вступят в «ТехноКульт»

В Тюмени со 2 по 29 ноября 2017 года пройдет бизнес-акселератор первого регионального Форума технологических предпринимателей «ТехноКульт». Главной площадкой мероприятия станет тюменский Технопарк. Поучаствовать в форуме смогут студенты, молодые ученые и научные команды со своими проектами в области IT, медицины, современных материалах и технологиях, биотехнологиях, в промышленной и нефтегазовой сферах.

Заявки на участие будут приниматься до 3 ноября. Обучающая программа акселератора пройдет по субботам с 4 по 29 ноября в тюменском Технопарке. Будет предусмотрен и заочный формат участия, не предполагающий постоянного присутствия в Тюмени, что позволит стартапам из других городов поучаствовать в форуме. Завершится акселератор конкурсом инновационных проектов, призовой фонд которого составит 320 тысяч рублей.

Основным партнером форума выступает Открытый университет «Сколково». Проект был поддержан Фондом президентских грантов для развития гражданского общества, а также стал одним из победителей грантового конкурса «Моя идея». Проводится мероприятие при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области.

Подробнее о программе форума «ТехноКульт» и порядке участия в акселераторе можно узнать на сайте технокульт.рф