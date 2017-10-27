Чешская делегация посетила Тюменскую область

В Тюменскую область с деловым визитом приехала делегация в составе генерального консула Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефа Маршичека и консула по торгово-экономическим вопросам в Екатеринбурге Лубоша Лаштувки. Главной целью поездки стал тюменский Технопарк, где гости познакомились с инвестиционными возможностями региона и обсудили перспективы сотрудничества.

Директор Технопарка Александр Сакевич рассказал гостям о мерах поддержки инноваторов и об основных направлениях инновационной политики региона.

«В Тюменской области созданы благоприятные условия для развития инновационных проектов – налоговые льготы, механизмы имущественной и финансовой поддержки. Надеемся, что благодаря сегодняшней встрече нам удастся вывести сотрудничество с Чешской Республикой на новый уровень, также будем благодарны за контакты с коллегами технопарков Чехии с целью обмена лучшими практиками», - отметил Александр Сакевич.

Подводя итоги встречи, Йозеф Маршичек поблагодарил участников: «Мы рады, что у нас есть возможность посетить Технопарк, познакомиться с разработками его резидентов и узнать про инвестиционные возможности региона».