Акции Microsoft Corp. в ходе предварительных торгов подскочили до рекордной отметки в $82,34 за акцию

Акции Microsoft Corp. в ходе предварительных торгов в пятницу подскочили на 4,6 процента до рекордной отметки в $82,34 за акцию, сообщают «Ведомости».

Компания заняла третью позицию среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500. Первую строчку занимает Apple ($800 млрд), на второй позиции Alphabet Inc. (около $690 млрд).

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $6,58 млрд. За минувший квартал Microsoft вернула акционерам $4,8 млрд в виде дивидендов и за счет выкупа собственных акций, сообщается в отчетности компании.